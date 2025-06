Addio a Marise Wipani l’attrice di ‘Xena | principessa guerriera’ aveva 61 anni

È un giorno triste per il mondo dello spettacolo: Marise Wipani, amata interprete di ‘Xena: principessa guerriera’, ci ha lasciato all’età di 61 anni. Con il suo talento e il suo sorriso, ha conquistato i cuori di molti fan in tutto il mondo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua memoria vivrà attraverso le sue performance indimenticabili, ricordandoci il potere della passione e della dedizione.

(Adnkronos) – È morta l'attrice neozelandese Marise Wipani, nota per aver recitato nella serie fantasy mitologica 'Xena: principessa guerriera'. L'annuncio è arrivato sulla sua pagina Facebook. "Marise – si legge nel post, che non rende nota la causa del decesso – è morta in pace nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, circondata dalla famiglia e