Addetto qualificato alla manutenzione

Se sei appassionato di meccanica e desideri entrare in un'azienda dinamica specializzata nella riparazione di apparecchi di sollevamento, questa è l’opportunità che fa per te! Azienda di Besana cerca un addetto qualificato alla manutenzione meccanica, con o senza esperienza, per garantire il massimo livello di sicurezza e affidabilità. Unisciti a noi e contribuisci a mantenere in perfette condizioni strumenti fondamentali per il settore, inviando il tuo CV a [email protected], rif. 3APR2512.

Azienda di riparazione manutenzione apparecchi di sollevamento con sede a Besana cerca un addetto alla manutenzione meccanica per manutenzione di apparecchi oleodinamici. Si richiede licenza media, patente B e si valutano sia profili junior che senior. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time. Inviare cv a [email protected], rif. 3APR2512. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addetto qualificato alla manutenzione

