Adattamento anime di uno dei manhwa più popolari di webtoon in arrivo presto

L’attesa sta per finire: l’adattamento anime di uno dei manhwa più popolari del webtoon, Teenage Mercenary, sta per arrivare nel 2025! Dopo il successo di Solo Leveling, questa nuova produzione promette di conquistare i fan con un'avventura ricca di azione e emozioni. L’annuncio ufficiale, condiviso da fonti come Oricon News, conferma che il mondo dei manhwa continua a espandersi nel settore dell’animazione, portando storie coinvolgenti direttamente sullo schermo.

