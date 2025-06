Adani pazzo di De Bruyne | Acquisto super Ora Conte…

L’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli ha scosso il mondo del calcio e acceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Adani, noto commentatore e amante del calcio, non ha nascosto l’entusiasmo, sottolineando come questa mossa rappresenti uno dei colpi più importanti della storia recente del club. Con un acquisto a zero, il Napoli si proietta verso nuove vette, alimentando sogni e ambizioni che solo grandi squadre sanno coltivare.

Lele Adani ha voluto commentare l’acquisto da parte del Napoli del fuoriclasse Kevin De Bruyne: il messaggio che ha lanciato a mister Conte è chiaro Kevin De Bruyne è forse l’acquisto più importante della storia recente del Napoli. L’arrivo del belga ha letteralmente infiammato l’animo dei tifosi partenopei in questo primo assaggio di mercato, che ora sognano in grande. L’ingaggio a zero del centrocampista ex Manchester City ha sottolineato ancor di più l’ambizione del club in vista della prossima stagione, a cui mister Antonio Conte si affaccia con una sola grande ossessione: vincere. A celebrare un acquisto così importante, oltre al Napoli e a gran parte della stampa italiana, ci ha pensato anche Lele Adani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Adani pazzo di De Bruyne: “Acquisto super. Ora Conte…”

In questa notizia si parla di: bruyne - acquisto - conte - adani

De Bruyne primo acquisto del Napoli campione d’Italia, ha già detto sì: cosa manca per chiudere - Il Napoli punta a rafforzarsi con Kevin De Bruyne, già entusiasta dell’offerta degli azzurri dopo il quarto scudetto consecutivo.

Anche Lele Adani pazzo di Kevin De Bruyne al Napoli: "Amma fa Futbol" #debruynenapoli #leleadani #debruyne #adani #kevindebruyne Vai su Facebook

Adani: «Chi pensa che De Bruyne al Napoli renderà meno di quanto fatto in carriera, si sbaglia di grosso; Amma fà 'o fùtbol!, la nuova canzone di Lele Adani sull'arrivo di De Bruyne | VIDEO; De Bruyne al Napoli, guardate la reazione di Lele Adani: Amma fà 'o fùtbol! | VIDEO.

Adani pazzo di De Bruyne: “Acquisto super. Ora Conte…” - Lele Adani ha voluto commentare l’acquisto da parte del Napoli del fuoriclasse Kevin De Bruyne: il messaggio che ha lanciato a mister Conte è chiaro Kevin De Bruyne è forse l’acquisto più importante d ... Lo riporta informazione.it

Adani: "Il Napoli ha preso il miglior passatore del decennio. Conte lo sa e ora farà una cosa" - Nella puntata di Viva el Futbiol l'ex difensore Daniele Adani ha fatto alcune riflessioni sul mercato del Napoli. Come scrive msn.com