Adani | Chi pensa che De Bruyne al Napoli renderà meno di quanto fatto in carriera si sbaglia di grosso

Nel momento in cui il Napoli affida De Bruyne a Conte, lì parte un nuovo capitolo di ambizione e strategia. Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, non ha dubbi: la presenza del belga può rivoluzionare le sorti degli azzurri e dimostrare che il suo talento, già straordinario, potrebbe rendere ancora di più sotto la guida del tecnico. Un’alleanza che promette scintille e grandi successi.

Kevin De Bruyne al Napoli. Il colpo da sogno è diventato realtà nella giornata di giovedì 12 giugno. A una settimana di distanza, si comincia a parlare di come Antonio Conte impiegherà il fenomeno belga nel centrocampo azzurro. Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha affrontato il tema durante un suo intervento al podcast ‘Viva el Futbol’. Le parole di Adani su De Bruyne. «Nel momento in cui il Napoli affida De Bruyne a Conte, lì parte un nuovo meccanismo, costruire una squadra intorno a lui, anche se questo non significa giocare per lui», esordisce Adani. «Lui è il miglior passatore del decennio, senza dubbio, ha spostato sempre in ogni momento e se uno pensa che de Bruyne a Napoli possa fare un 10% in meno di quanto fatto in carriera, allora si sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Chi pensa che De Bruyne al Napoli renderà meno di quanto fatto in carriera, si sbaglia di grosso»

Adani: "Corsa scudetto Inter-Napoli avvincente, per me la spunterà..." - Napoli, cosa ne pensa Adani Lele Adani, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2 rilasciando le seguenti dichiarazioni. Come scrive msn.com