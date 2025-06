adamant due innesti per reggere la categoria

Il pianeta Adamant, in questo momento cruciale, sta gettando le basi per una stagione ricca di sfide e opportunità. Con innesti strategici, summit decisivi sul budget e un team determinato, si lavora con entusiasmo anche in B Nazionale. L’obiettivo è chiaro: consolidare la categoria, elevare il livello del gioco e regalare alla piazza un basket all’altezza delle sue aspettative, continuando a scrivere un capitolo entusiasmante della nostra storia sportiva.

