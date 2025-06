Ad Arghillà torna la tensione tagliata la luce al Comparto 6 | le associazioni chiedono chiarezza

Ad Arghill224 torna la tensione: tagliata la luce al comparto 6, le associazioni chiedono chiarezza. È arrivata all’alba di ieri, silenziosa ma decisa, la stretta repressiva sul Comparto 6 di Arghillà. Dopo le precedenti murature degli appartamenti non occupati, il 18 giugno è stato il turno del taglio della corrente elettrica agli alloggi ancora abitati da famiglie in estrema difficoltà, spesso... Un clima di crescente preoccupazione che sollecita un confronto urgente per trovare soluzioni umane e condivise.

"Ci sentiamo traditi": ancora nessuna risposta per le famiglie del Comparto 6 di Arghillà - Ci sentiamo traditi, ancora nessuna risposta concreta per le famiglie del comparto 6 di Arghillà224. L’appello della prefetta Clara Vaccaro ai sindaci di Reggio Calabria, volto a individuare nuove strutture di accoglienza, suscita sgomento e amarezza tra chi si sente ormai abbandonato.

