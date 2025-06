Acquedotto e fognature | Intere zone sono sprovviste

In una città di 46.000 abitanti come Capannori, il progresso tecnologico ha portato significativi miglioramenti nelle infrastrutture idriche, ma alcune zone rimangono ancora sprovviste di acquedotto e fognature. L’andamento asimmetrico evidenzia bisogni di intervento mirato, soprattutto nelle aree pianeggianti dove la copertura è più efficiente, mentre altre zone richiedono interventi urgenti. La sfida è garantire un servizio uniforme e accessibile a tutti i cittadini, promuovendo uno sviluppo sostenibile e equo.

Andamento asimmetrico. Nel 2025, in una città di 46mila abitanti come Capannori, ci sono ancora diverse aree sprovviste di acquedotto e di fognature. Nell’era della super tecnologia e pur con l’ammodernamento delle condotte idriche su buona parte del vastissimo territorio capannorese, è però presente ancora una fascia di assenza del servizio. "In generale, per l’acquedotto, l’area più sfornita è quella pianeggiante, con situazione migliore in quella collinare anche se sembra un paradosso – ha spiegato il sindaco, Giordano Del Chiaro in conferenza stampa – per le fognature è l’esatto opposto; il servizio è presente nella parte pianeggiate del territorio, molto meno in collina, con differenza tra nord e sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it