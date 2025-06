Acireale al via il ritiro delle attestazioni per il Reddito di Povertà | scadenza il 27 giugno

Acireale si prepara a un momento importante: il ritiro delle attestazioni per il Reddito di Povertà. I cittadini ammessi sono invitati a recarsi presso gli uffici del Servizio Sociale entro il 27 giugno per ritirare il documento che garantisce il contributo una tantum di solidarietà. Un passaggio fondamentale per accedere ai benefici e sostenere chi ha più bisogno. E' quanto reso noto dall'amministrazione acese, che invita a non perdere questa opportunità.

