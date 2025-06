Acerbo PRC | dalla parte dei metalmeccanici senza se e senza ma Governo al servizio dei padroni

Domani, la lotta dei metalmeccanici e dei lavoratori si fa sentire forte e chiara: è un grido di rivolta contro un governo che sembra vedere solo i padroni. Rifondazione Comunista si schiera senza esitazioni dalla loro parte, sostenendo con determinazione questa battaglia fondamentale per il futuro dei diritti e della dignità di chi lavora. La loro resistenza, arrivata ormai a 40 ore di sciopero, è un esempio di coraggio e di voglia di cambiare le regole del gioco.

Domani è un’importante giornata di lotta della classe lavoratrice. Scioperano le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici per il rinnovo del contratto e ci sarà anche lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Rifondazione Comunista è dalla loro parte senza se e senza ma. I metalmeccanici sono arrivati a 40 ore di sciopero ma Federmeccanica rifiuta di trattare con una prepotenza e una protervia che dovrebbero suscitare un’indignazione generalizzata. Invece il governo fa finta di non accorgersene e non interviene. Meloni e i suoi camerati sono schierati dalla parte dei padroni come hanno dimostrato anche boicottando il referendum. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Acerbo (PRC): dalla parte dei metalmeccanici senza se e senza ma. Governo al servizio dei padroni

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - acerbo - governo - servizio

Palestina: non possiamo restare a guardare. 20 giugno sciopero generale, 21 giugno manifestazione nazionale Il governo Meloni continua a girarsi dall’altra parte di fronte ad un genocidio conclamato ed ormai sfacciatamente rivendicato dal governo Netanya Vai su Facebook

“Francesco è stato una donazione, i suoi predecessori una parentesi tra il Vaticano II e il suo avvento”, parla La Valle; Acerbo (PRC): dalla parte dei metalmeccanici senza se e senza ma. Governo al servizio dei padroni.

Acerbo (PRC): dalla parte dei metalmeccanici senza se e senza ma. Governo al servizio dei padroni - I metalmeccanici sono arrivati a 40 ore di sciopero ma Federmeccanica rifiuta di trattare con una prepotenza e una protervia che dovrebbero suscitare un’indignazione generalizzata. lopinionista.it scrive

I metalmeccanici scioperano per chiedere interventi di politica industriale al governo - Le proposte dei sindacati Al Governo Fiom, Fim e Uilm chiedono di aprire un vero confronto con le imprese e i sindacati per “progettare” il futuro dell'industria metalmeccanica in Italia e ... Lo riporta ilsole24ore.com