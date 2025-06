Accordo Terna-Microsoft per innovazione e sicurezza

L’accordo tra Terna e Microsoft rappresenta un traguardo importante nella spinta verso l’innovazione e la sicurezza della rete elettrica italiana. Giuseppina Di Foggia e Brad Smith hanno firmato un Memorandum of Understanding che definisce le strategie per una trasformazione digitale all’avanguardia. Questo patto, un passo avanti rispetto alla collaborazione iniziata nel 2024, stabilisce i pilastri di un futuro più intelligente e resiliente per la nostra energia.

Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Brad Smith, vice chair e president di Microsoft, hanno firmato oggi a Milano un Memorandum of Understanding finalizzato allo sviluppo di iniziative strategiche per la trasformazione digitale dell'azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale. L'accordo, che segna un ulteriore passo in avanti nella partnership avviata a ottobre 2024, stabilisce i termini per l'avvio di possibili collaborazioni su progetti e iniziative chiave per Terna.

