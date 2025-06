Accoltellato al culmine di una violenta lite Soccorso un 57enne è stato elitrasportato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo Forlanini

Un episodio di violenza scuote la tranquillità di Casal Bernocchi: un uomo di 57 anni è stato accoltellato al culmine di una furiosa lite nelle vicinanze della fermata Metromare. La scena, avvenuta mercoledì sera, ha portato all’intervento immediato delle ambulanze e all’elisoccorso, che ha trasportato il ferito d’urgenza al San Camillo Forlanini. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi di escalation violenta nella zona, lasciando sospeso il nostro quartiere.

Un episodio di violenza ha sconvolto la tranquillità di Casal Bernocchi, nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando un uomo è stato accoltellato all'addome dopo una violenta discussione nelle vicinanze della fermata della metropolitana Metromare, ex Roma-Lido. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 20:30, e il ferito è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. La lite sfocia nella violenza. Il violento episodio si è verificato nelle vicinanze della fermata Casal Bernocchi-Centro Giano, dove due uomini sarebbero stati coinvolti in una lite che ha rapidamente degenerato in aggressione fisica.

