Acciaierie d' Italia | convocazione al ministero del Lavoro per esame cassa integrazione

Acciaierie d’Italia si prepara a un importante confronto con il Ministero del Lavoro, convocato per il 25 giugno alle ore 11. L’esame congiunto sulla richiesta di cassa integrazione in amministrazione straordinaria rappresenta un momento cruciale per il futuro dei lavoratori coinvolti. La riunione, che si svolgerà in modalità ibrida, sarà l’occasione per discutere le proposte dell’azienda e le possibili soluzioni per tutelare i posti di lavoro…

E' arrivata alle organizzazioni sindacali la convocazione dal ministero del Lavoro per il 25 giugno, alle ore 11, per l'espletamento dell'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione presentata nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva). La riunione si terrà in modalità ibrida, sia presso la sede del ministero che in videoconferenza. L'azienda ha chiesto di modificare la cigs per i dipendenti dell'ex Ilva ampliandola a 4.050 (di cui 3.500 a Taranto ) rispetto alle 3.062 unità autorizzate ad oggi. L'istanza è stata inviata una settimana fa al ministero del Lavoro e delle Imprese e Made in Italy, e ai sindacati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Acciaierie d'Italia: convocazione al ministero del Lavoro per esame cassa integrazione

