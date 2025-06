Accenture Italia con Ia nuova era anche per la mobilità per le auto sempre più spazio intelligente

Accenture Italia guida la rivoluzione della mobilità, trasformando le auto in piattaforme intelligenti e connesse grazie all'intelligenza artificiale. Questa nuova era promette esperienze personalizzate, empatiche e innovative, rivoluzionando il modo in cui ci spostiamo e interagiamo con i veicoli. Con strumenti come il 'Brand Brain', l'azienda apre le porte a un futuro in cui tecnologia e mobilità si fondono per offrire soluzioni sempre più smart e su misura.

(Adnkronos) – "La mobilità sta entrando in una nuova era in cui l’auto è sempre più una piattaforma intelligente, connessa e in continua evoluzione. L’intelligenza artificiale, in particolare nelle sue forme agentiche e generative, rappresenta il motore di questa trasformazione, abilitando esperienze personalizzate, empatiche e rilevanti lungo tutti i touchpoint. Con il 'Brand brain', l’Intelligenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Accenture Italia, con Ia nuova era anche per la mobilità, per le auto sempre più spazio intelligente

