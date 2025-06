Ac Prato resta l’altra proposta Taiti | Peccato ma il piano è vivo

Il futuro di Ac Prato appare incerto, tra silenzi e turbolenze giudiziarie che scuotono la comunità. La trattativa, un tempo promettente, si arena tra aspettative e ostacoli politici, mettendo a rischio un progetto innovativo nato dall’impegno di imprenditori locali. La domanda ora è: riuscirà questa cordata a superare le sfide e rilanciare il sogno? Solo il tempo svelerà se il coraggio di questi "volenterosi" saprà prevalere sulle avversità.

La trattativa per l’acquisto dell’Ac Prato è stata travolta dal silenzio del presidente Commini, ma anche indirettamente dalla bufera giudiziaria che ha investito in questi giorni la sindaca Ilaria Bugetti e il Comune di Prato. Un combinato che ha inciso sul dialogo e sulla tenuta interna della cordata cittadina, composta da una quarantina di imprenditori, i cosiddetti "volenterosi" che avevano dato vita ad un progetto innovativo "in nome dell’amore della città e di uno dei simboli identificativi del territorio". Rammarico all’indomani dello stop, a quanto pare definitivo, sul possibile passaggio di proprietà è stato espresso da Massimo Taiti, uno dei più appassionati tifosi dell’Ac Prato, delegato Coni e vicepresidente toscano Lnd Figc. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ac Prato, resta l’altra proposta. Taiti: "Peccato, ma il piano è vivo"

In questa notizia si parla di: prato - resta - altra - proposta

Prato, omicidio ai giardini: resta in carcere il 17enne accusato di aver ferito a morte il connazionale - Il Tribunale dei minori di Firenze ha confermato il carcere per un 17enne accusato di aver ucciso a colpi di cacciavite un connazionale di 37 anni, Vladimir Lleshi, nel giardino pubblico di Prato l’8 maggio.

Prato, auto utilizzata come “ariete” per buttare giù l’ingresso del negozio. La polizia indaga per rintracciare i malviventi Vai su Facebook

Ac Prato, resta l’altra proposta. Taiti: Peccato, ma il piano è vivo; Zenith Prato: Kouassi resta, Banchelli in arrivo e mercato attaccanti in attesa; Cimitero senza pace: lapidi piegate, cedimenti per le tombe sul prato. Resta nel degrado la parte monumentale.

Ac Prato, resta l’altra proposta. Taiti: "Peccato, ma il piano è vivo" - Martedì il presidente Stefano Commini a La Nazione ha specificato che esiste un’altra offerta per l’acquisto dell’Ac Prato tanto che aveva rifiutato la proposta cittadina di avere l’esclusività della ... Da lanazione.it

Il futuro dell’Ac Prato. Contatti e diplomazia. Ma la proposta è definita - Tra la cordata degli imprenditori pratesi e il patron Stefano Commini continua l’avvicinamento tra pec (che partirà) e conti da analizzare . Secondo msn.com