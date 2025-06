Abusi sessuali sulla nipotina | Le chiedeva baci intimi in cambio di denaro

Una madre coraggiosa ha condiviso in aula un terribile racconto di abusi sulla propria figlia, rivelando come il nonno sfruttasse la vulnerabilità della piccola per soddisfare i propri bisogni, minando il suo senso di sicurezza e dignità. Un episodio che mette in luce l'importanza della tutela e del sostegno alle vittime di violenza familiare, affinché nessuno debba più subire silenziosamente.

di Alessandra Codeluppi “Un giorno mia figlia mi telefonò in lacrime, dicendo di andarla a prendere a scuola. Mi fece leggere una lettera in cui si rivolgeva al nonno: con toni arrabbiati esternava episodi e ciò che lei provava, cioè paura di rimanere sola con lui e senso di schifo quando lui le chiedeva, come lei scrisse, ’un bacio non da nonno’, sulla bocca, in cambio di favori e denaro”. Una madre ha raccontato ieri in tribunale una sconvolgente rivelazione appresa il 20 febbraio 2023 dalla figlia che allora aveva 11 anni: presunti abusi che la minorenne avrebbe subito dal nonno paterno. L’uomo, a piede libero, assente e difeso dall’avvocato Vainer Burani, figura imputato per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi sessuali sulla nipotina: “Le chiedeva baci intimi in cambio di denaro”

