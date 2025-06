Abbronzatura in menopausa | cosa sapere per non rischiare la salute

L’abbronzatura in menopausa, spesso associata a desiderio di bellezza e vitalità, richiede attenzione e consapevolezza. Con il naturale invecchiamento della pelle e i cambiamenti ormonali, infatti, aumentano i rischi legati all’esposizione solare. Conoscere le strategie per prendersi cura della propria pelle e godersi il sole in sicurezza diventa fondamentale per preservare salute e benessere. Ecco cosa sapere per abbronzarsi senza compromessi.

L ’abbronzatura è da sempre sinonimo di bellezza, benessere e vacanza. Tuttavia, dopo i 50 anni, il rapporto con il sole deve cambiare profondamente. La menopausa, infatti, porta con sé una serie di trasformazioni fisiologiche che coinvolgono anche la pelle, rendendola più vulnerabile agli effetti dannosi dei raggi UV. Se da un lato il sole rappresenta una fonte naturale di vitamina D e di buonumore, dall’altro può accentuare i segni dell ’invecchiamento cutaneo, favorire l’insorgenza di macchie, cheratosi e in alcuni casi patologie ben più serie come i tumori cutanei. Ce ne parla la Dottoressa Laura Mazzotta, Medico Chirurgo, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Nutrizionista e Medico Estetico, Direttore Sanitario AESTHEMEDICA a Ferrara e Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abbronzatura in menopausa: cosa sapere per non rischiare la salute

In questa notizia si parla di: abbronzatura - menopausa - cosa - sapere

