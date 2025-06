Abbonamenti Juve 2025 26 | Madama ha aperto ufficialmente la vendita libera! Tutti i dettagli di questa campagna – VIDEO

La Juventus ha dato il via ufficiale alla vendita degli abbonamenti per la stagione 2025/2026, aprendo le porte ai tifosi desiderosi di vivere ancora una volta l’emozione dell’Allianz Stadium. Con tante novità e modalità di accesso, i bianconeri si preparano a conquistare anche questa nuova avventura. Sei pronto a sostenere la tua squadra del cuore? Non perdere tempo, scopri tutti i dettagli e assicurati il posto che meriti!

Abbonamenti Juve, i bianconeri pensano già alla prossima stagione! Comunicate tutte le modalità per potere occupare un posto all’Allianz Stadium. La Juve comincia a proiettarsi già alla prossima stagione, aprendo, di fatto, la campagna abbonamenti per il 20252026. Poco fa la società bianconera ha pubblicato un contenuto sul proprio profilo X. Il posto a cui appartieni??? Abbonamenti 20252026: via alla vendita libera???? — JuventusFC (@juventusfc) June 19, 2025 Quest’annuncio riguarda tutti i tifosi della Vecchia Signora, che intendono partecipare alla fase di vendita libera degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Abbonamenti Juve 2025/26: Madama ha aperto ufficialmente la vendita libera! Tutti i dettagli di questa campagna – VIDEO

In questa notizia si parla di: juve - abbonamenti - campagna - madama

Abbonamenti Juve 2025/26: info e dettagli per la prossima stagione. Come e dove acquistarli, il comunicato ufficiale con tutte le date - La Juventus si prepara per la stagione 2025/2026 aprendo ufficialmente la campagna abbonamenti. Scopri tutte le informazioni essenziali, le modalità di acquisto e le date da tenere a mente per assicurarti un posto all'Allianz Stadium.

Mercato Juventus, pioggia di milioni di euro per 2 priorità!; Quando Madama e la Beneamata si affrontano; Mercato Juve, Conceição sarà riscattato da Madama: i termini dell'affare.

Juve, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025: tutti i dettagli - Juve, parte la campagna abbonamenti "Our space" Ad annunciare l'inizio della campagna abbonamenti, denominata "Our Space", è stata la Juventus tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul ... Secondo tuttosport.com

Juve Stabia, al via la campagna abbonamenti per la serie B - In tante l’attendevano da giorni, la Juve Stabia apre la campagna abbonamenti per il prossimo campionato, quello del ritorno in serie B. Si legge su ilmattino.it