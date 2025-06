A villa Brandolini una mostra dedicata a Tiziano D' Agostin e Lino Fornasier

A Villa Brandolini, un affascinante luogo immerso nella splendida cornice di Pieve di Soligo, si apre a una mostra imperdibile dedicata a Tiziano D'Agostin e Lino Fornasier, due talentuosi artisti del Quartier del Piave. L'inaugurazione, prevista per sabato 5 luglio alle ore 18.30, promette un viaggio emozionante nel loro mondo creativo, unendo le loro visioni e stili unici in un'esperienza che lascerà il pubblico senza fiato. Un'occasione da non perdere per gli amanti dell'arte.

Verrà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 18.30 nella magnifica cornice di Villa Brandolini a Pieve di Soligo, la mostra di pittura che riunisce i lavori di due autori nati nel Quartier del Piave: Tiziano D'Agostin (Sernaglia della Battaglia, 1944- Vittorio Veneto 2021) e Lino Fornasier (Pieve di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - A villa Brandolini una mostra dedicata a Tiziano D'Agostin e Lino Fornasier

In questa notizia si parla di: villa - brandolini - mostra - tiziano

Teatro Goldoni, il bar caffetteria Palcoscenico riapre i battenti: la gestione a Filippo Brandolini del Chioschino di villa Fabbricotti - Dopo un importante intervento di restyling, il Caffè Palcoscenico, il bar del prestigioso Teatro Goldoni di Livorno, riapre le sue porte sotto la gestione di Filippo Brandolini, già noto per il Chioschino di Villa Fabbricotti.

A villa Brandolini una mostra dedicata a Tiziano D'Agostin e Lino Fornasier; Doppiamente... dal colore alla materia: sabato l'inaugurazione a villa Brandolini della mostra di Orfeo Olivato e Rudi Benetik; “Sui miei appunti”. La mostra personale di Barbara Amadori alla Chiesa di Santa Maria Nuova a Gubbio.

Ecco il mio Tiziano - per raccontare Tiziano, dagli esordi veneziani nelle botteghe di Giovanni Bellini e Giorgione al successo nelle corti di Ferrara e ... Da bergamo.corriere.it

Tiziano. Una mostra dossier alla Galleria Borghese - Dialoghi di Natura e di Amore”, una mostra dossier sul celebre maestro veneto, a cura ... exibart.com scrive