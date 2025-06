A Vacri al via la 47ª fiera dell’agricoltura e dell’artigianato

A Vacri si apre un evento imperdibile: la 47ª Fiera dell’agricoltura e dell’artigianato, un autentico punto di riferimento per gli amanti delle tradizioni e delle novità locali. Dal 20 al 22 giugno, l’area “Antica Fornace” in località San Vincenzo si anima con esposizioni, workshop e momenti di confronto, inaugurati venerdì alle 17 da Gioacchino Bonsignore, giornalista di spicco nel settore. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire il cuore pulsante di Vacri!

vacri - fiera - agricoltura - artigianato

