A un bimbo di 10 anni nuovo farmaco per ritardare il diabete di tipo 1

Un traguardo rivoluzionario per la salute dei più giovani: a Verona, un bambino di 10 anni è diventato il primo in Italia a ricevere il nuovo farmaco Teplizumab, progettato per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1. Questa innovazione rappresenta una speranza concreta per molti bambini e famiglie, offrendo loro un futuro con meno preoccupazioni e più controllo sulla malattia. La scienza fa passi da gigante, e questa è solo l’inizio di nuove prospettive.

È un bambino veronese il primo paziente pediatrico italiano a godere dei benefici di un nuovo farmaco che rallenta nel tempo il ricorso all'insulina per il diabete di tipo 1. La prima infusione in Italia di Teplizumab è stata eseguita una settimana fa nel reparto di pediatria B dell'Azienda.

