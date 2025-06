A Tavernelle un’estate speciale per l’infanzia | torna il Polo estivo 0-6

A Tavernelle, l’estate dei più piccoli si trasforma in un’esperienza magica e indimenticabile! Torna il Polo Estivo 0-6, giunto alla sua sesta edizione, che promette giochi, scoperte e nuove amicizie nei mesi di luglio e agosto. Un’occasione speciale per i piccoli di vivere un’estate ricca di socialità e divertimento, grazie all’impegno della scuola e della comunità. Un’opportunità da non perdere per rendere questa stagione davvero unica!

