A Tagliatelle presentazione di Filosofe Dieci donne che hanno ripensato il mondo

Il mondo della filosofia si arricchisce di nuove voci femminili, capaci di rivoluzionare il pensiero e aprire orizzonti innovativi. "Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo" di Francesca Romana Recchia Luciani porta in scena le menti brillanti che hanno sfidato i paradigmi tradizionali. Non perdete l’occasione di scoprire queste protagoniste del pensiero, venerdì 20 giugno alle 19:30 presso Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce, un appuntamento da non mancare per chi ama riflettere e confrontarsi

LECCE - Il pensiero filosofico non è mai stato appannaggio esclusivo degli uomini. A dimostrarlo è Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo, il libro di Francesca Romana Recchia Luciani che sarĂ presentato venerdì 20 giugno alle ore 19:30 presso Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Tagliatelle presentazione di “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo”

In questa notizia si parla di: tagliatelle - filosofe - dieci - donne

A Tagliatelle un incontro, o meglio, un viaggio filosofico e umano nelle fragilità dell’uomo contemporaneo guidato dalle parole senza tempo di Platone e Aristotele. In via del Ninfeo, in occasione del festival “Io?merito?sono”, arriva @matteosa Vai su Facebook

A Tagliatelle presentazione di “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo”; Oleoturismo in Puglia: Venerdì 27 giugno a Bari un incontro per approfondire la nuova legge regionale.

A Tagliatelle presentazione di “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo” - Dieci donne che hanno ripensato il mondo, il libro di Francesca Romana Recchia Luciani che sarà presentato venerdì 20 giugno alle ore 19:30 presso Tagliatelle Stazione Ninfeo ... Da lecceprima.it

“Filosofe”. Da Agnes Heller a Carla Lonzi, a Judith Butler: le 10 donne che hanno ripensato il mondo - Dieci donne che hanno ripensato il mondo (da domani in libreria per Ponte alle Grazie) in cui Francesca Romana Recchia Luciani, professoressa ... iodonna.it scrive