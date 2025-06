A sinistra tutto bene | Ilaria Salis Potere al Popolo e Anpi fanno scudo agli ayatollah e vanno in piazza contro l’Ue

In un panorama politico acceso e complesso, Ilaria Salis, Potere al Popolo e l'ANPI si schierano compatte contro il ReArm europeo, difendendo a spada tratta il popolo iraniano e criticando le politiche di Israele. Un coro che solleva interrogativi sulla coerenza e sugli obiettivi di questi attori, pronti a scendere in piazza con una voce unanime. Ma qual è il vero messaggio dietro questa mobilitazione?

È un coro unanime nella sinistra radicale per dire «giù le mani dall'Iran». Questo slogan è stato lanciato nello specifico da Potere al Popolo. Ma nella sostanza si tratta del messaggio che arriva anche Avs, tramite Ilaria Salis, e Anpi molto concentrati a chiedere la condanna «dell'aggressione di Israele» e decisamente meno quella del regine degli ayatollah. Tutti questi soggetti domani saranno in piazza contro il ReArm europeo, aggiungendo con queste premesse motivi di imbarazzo al già in difficoltà e imbarazzatissimo Pd, che vedrà la partecipazione dei suoi esponenti con la ridicola e un tantino ipocrita formula del "titolo personale".