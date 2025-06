A Sarno festa scudetto con il Club Napoli | ospiti i Ditelo Voi ed ex calciatori

Vivi un’atmosfera indimenticabile a Sarno, dove il cuore del Napoli batte forte! Venerdì 20 giugno, alle 20:30, Piazza 5 Maggio si trasforma in uno stadio a cielo aperto per celebrare lo scudetto con il Club Napoli Sarno e il patrocinio del Comune. L’evento si anima con ospiti speciali, tra cui i mitici “I Ditelo voi” ed ex calciatori, pronti a condividere l’entusiasmo di questa vittoria storica. Non mancare a questa grande festa—l’emozione è assicurata!

