A Pomigliano tariffe Tari ancora in ribasso per il 2025 e completamente azzerate agli indigenti

Pomigliano d’Arco si conferma all’avanguardia nella tutela dei cittadini con le nuove tariffe TARI per il 2025: ancora in ribasso e, per gli indigenti, completamente azzerate. Una decisione che dimostra come l’amministrazione investa nel benessere della comunità, rendendo più leggera la spesa per le famiglie e le imprese. Scopriamo insieme le agevolazioni e le novità che renderanno la gestione dei rifiuti più equa e sostenibile.

POMIGLIANO D'ARCO – Approvate in Consiglio comunale a Pomigliano d'Arco, le nuove tariffe TARI che saranno applicate nel 2025, che segnano "una nuova riduzione della tassa sui rifiuti a beneficio di famiglie e imprese". In particolare, per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 6.000 euro, è prevista l'esenzione totale della tassa (coperta per il 25% dallo Stato e per il 75% dal Comune). Per le famiglie con ISEE compreso tra 6.001 e 9.360 euro la riduzione è maggiore rispetto all'anno scorso e sarà del 50%, anch'essa suddivisa tra contributo statale (25%) e comunale (dal 20% dell'anno scorso al 25% del 2025).

