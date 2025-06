A piccoli sorsi | parte la raccolta fondi per la prima birra sociale delle Marche

A piccoli sorsi si prepara a cambiare le Marche, un sorso alla volta. La raccolta fondi per la prima birra sociale della regione segna un passo importante verso inclusione e solidarietà, offrendo a otto giovani con diagnosi di autismo un'opportunità concreta di crescita e integrazione. Alla presentazione ufficiale, i protagonisti hanno condiviso il cuore di questa iniziativa, che promette di unire comunità e innovazione in un brindisi di speranza.

OSIMO - È stato presentato ufficialmente il progetto "A piccoli sorsi", promosso da Birra Acca, la prima birra artigianale e sociale delle Marche, nata per offrire un'opportunità concreta a otto giovani con diagnosi di autismo. Alla presentazione erano presenti gli assessori dei Comuni.

