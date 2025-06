A Piazza Botticelli satira imitazioni e risate con Claudio Lauretta in Imitamorfosi

Se siete pronti a lasciarvi travolgere da risate spumeggianti, satira pungente e irresistibili imitazioni, non potete perdervi il prossimo appuntamento di “Il Cabaret in Piazza!” mercoledì 25 giugno. Dopo le esilaranti performance di Calgaro e Diop, questa volta Claudio Lauretta trasformerà piazza Botticelli in un palcoscenico di comicità satirica e divertimento senza confini. Prepariamoci a cambiare volto alla comicità!

"Il Cabaret in Piazza!": l'estate torinese si accende con la stand-up comedy gratuita alla Piazza Commerciale Botticelli - Preparati a vivere serate di risate e divertimento sotto le stelle! Torino torna a illuminare le sue notti estive con "Il Cabaret in Piazza", la kermesse gratuita di stand-up comedy che anima la Piazza Commerciale Botticelli ogni mercoledì dal 18 giugno al 23 luglio.

