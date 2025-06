A Piandiscò un nuovo asilo nido grazie ai fondi PNNR

A Piandiscò, un nuovo sogno si avvera grazie ai fondi PNRR: 480mila euro per un asilo nido all’avanguardia! Questa importante risorsa permetterà di accogliere 20 piccoli cittadini, rafforzando l’impegno del Comune di Castelfranco Piandiscò nel migliorare i servizi educativi e sostenere le famiglie. Un investimento che segna un passo avanti verso un futuro più inclusivo e innovativo per tutta la comunità. Il finanziamento, simbolo di crescita e speranza, apre nuove prospettive per il territorio.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Nuove risorse in arrivo per i servizi educativi del Comune di Castelfranco Piandiscò. Grazie ai fondi del PNRR, sono stati assegnati 480mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Piandiscò, che potrà accogliere 20 bambini. Un’iniziativa che, ha ricordato l'amministrazione, conferma l’impegno dell'esecutivo verso l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta educativa rivolta alle famiglie. Il finanziamento è stato accolto ufficialmente con la modifica del piano delle opere pubbliche, approvata in Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Piandiscò un nuovo asilo nido grazie ai fondi PNNR

