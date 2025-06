A Palazzo Gambacorti la presentazione del libro ' Ti ho cercato in ogni angolo del mondo'

Sabato 21 giugno, la Sala Regia del Comune di Pisa si trasformerà in un palco di emozioni e riflessioni con la presentazione del libro "Ti ho cercato in ogni angolo del mondo" di Tiziana Franceschi. Un’opera che parla di sentimento, speranza e resilienza, scritta da un’avvocato civilista appassionata di diritto di famiglia. Non perdete questa occasione di scoprire una storia coinvolgente e toccante, che vi farà riflettere sul valore dei legami umani.

Sabato 21 giugno, alle ore 10.00, nella Sala Regia del Comune di Pisa, si terrà la presentazione del libro 'Ti ho cercato in ogni angolo del mondo' di Tiziana Franceschi, avvocato civilista specializzata in diritto di famiglia. L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dell'assessore alle.

