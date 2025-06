A Napoli soldi buttati lavori fatti male e turismo straccione | Sovrintendenza dove sei?

Napoli, città di contrasti e opportunità, si trova ancora una volta al centro di grandi progetti che promettono sviluppo ma spesso finiscono per alimentare sprechi e delusione. Con un giro d’affari stimato tra 1,2 miliardi di euro, l’America’s Cup potrebbe rappresentare una svolta o semplicemente un altro capitolo di soldi buttati. Dove finiranno davvero quei soldi? La risposta, tristemente, non sorprende più di tanto.

1,2 miliardi, questo il giro di affari che porterà il team dell’America’s Cup a Napoli. Dove andranno a finire i soldi? Lì dove sono già andati quelli per comprare i vagoni della metropolitana linea 6. Ancora si scavava un buco di 40 metri ma i vagoni erano stati già ordinati, giusto per garantirsi quella mangiatoia bassa, molto bassa, per politici e politicanti, nani e ballerine del navigato circo affaristico made in Naples. Dopo 16 anni, 5 mesi, 3 giorni e 7 ore e una manciata di minuti, in pompa magna, si inaugurava la fermata di Santa Maria degli Angeli ma i trenini ciuciuciù, ordinati 16 anni prima, erano obsoleti e non conformi alle rotaie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it