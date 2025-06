A Napoli la consegna del Premio Guido Dorso per l’area mediterranea

Napoli si prepara ad accogliere con orgoglio la seconda cerimonia di consegna del Premio Guido Dorso per l’area mediterranea, celebrando i suoi 2500 anni di storia. Un luogo simbolo di dialogo e scambio culturale tra passato e futuro, la città si conferma ancora una volta come hub strategico nel cuore del Mediterraneo. L’evento, organizzato dall’Associazione Dorso con il supporto di istituzioni prestigiose, promette di essere un momento memorabile di riconoscimento e riflessione.

La città di Napoli ospita per la seconda volta la cerimonia di premiazione della sezione del Premio Internazionale “Guido Dorso” dedicata all’area mediterranea. I 2500 anni di Napoli confermano il suo ruolo come uno degli hub strategici del Mediterraneo tra passato, presente e futuro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dorso in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Università “Federico II”, si terrà presso il Centro Congressi della Federico II in via Parthenope, giovedì 3 luglio, alle 10,30, con l’intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del rettore della Federico II”, Matteo Lorito e di altre rappresentanze istituzionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

