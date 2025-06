A Napoli aumenta il budget per comprare casa | prima in Campania per disponibilità di spesa

Napoli si conferma protagonista nel mercato immobiliare, con un incremento del budget disponibile per l’acquisto di casa, posizionandosi al di sopra della media nazionale. Secondo i dati della ricerca Tecnocasa, la città mostra una maggiore propensione alla spesa nelle fasce più alte, attirando investitori e famiglie desiderose di stabilirsi in un contesto vivace e in crescita. Scopriamo insieme le ragioni di questa tendenza e cosa significa per il futuro immobiliare partenopeo.

Secondo i dati della ricerca Tecnocasa, per quanto riguarda le fasce più alte per la disponibilità di spesa per l'acquisto della casa, Napoli è sopra la media nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - casa - disponibilità - spesa

Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta - Il Volley Napoli affronta una sfida impegnativa nei playoff di Serie C, cedendo per 3-0 in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano.

Abiti a Napoli, Salerno, Avellino e province? Scopri quanto è semplice ricevere la tua spesa di surgelati comodamente a casa! ? CONSEGNA GRATUITA Ordina via WhatsApp al 3715144727 #geloconvenienza #promo #promodelmese #qualità #consegn Vai su Facebook

Il #Napoli fa spesa in casa #Juventus #24maggio https://bmbr.cc/dvzxpwl Vai su X

A Napoli aumenta il budget per comprare casa: prima in Campania per disponibilità di spesa; Case, per il 62,1% dei genovesi la disponibilità di spesa si ferma sotto i 120mila euro; Caro casa: in Italia le spese superano in media i 15mila euro all’anno.