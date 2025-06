A Napoli 350 euro al mese per un anno con i lavoretti sociali al cimitero | come fare domanda

Se sei alla ricerca di un'opportunità di lavoro a Napoli, questa potrebbe essere la tua occasione! Con soli 350 euro al mese, potrai dedicarti a lavoretti sociali presso i cimiteri e le aree verdi della città, contribuendo al decoro e alla tutela del patrimonio locale. Il Comune ha approvato nuovi progetti PUC, offrendo 532 posti disponibili. Vuoi sapere come fare domanda? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e i passaggi da seguire.

A Napoli il Comune approva i nuovi progetti PUC: disponibili 532 posti. Lavori di supporto nei cimiteri e per le aree verdi. Come fare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - fare - domanda - euro

Napoli, Conte: “Vince sempre chi merita di più, i ragazzi sanno cosa fare: dobbiamo finire il lavoro” - A Napoli e Milano è il giorno della vigilia, un momento di attesa e determinazione. Antonio Conte, protagonista delle conferenze stampa, ha sottolineato che chi merita di più vince, e i ragazzi sanno cosa fare.

Alla SSC Napoli per 70 milioni di euro A fine giugno arriva il colpo più grande di sempre di ADL: "Arriva con i soldi di Osimhen" Conte vuole lui a tutti i costi, il Napoli chiude l'acquisto del secolo: https://bit.ly/4kA0Ro5 Vai su Facebook

A Napoli 350 euro al mese per un anno con i lavoretti sociali al cimitero: come fare domanda; Comune di Napoli, al via le richieste per 800 tirocini da 600 euro: il bando, come fare domanda e chi può part; 800 tirocini Comune di Napoli: chi può partecipare e come fare domanda.

A Napoli 350 euro al mese per un anno con i lavoretti sociali al cimitero: come fare domanda - A Napoli il Comune approva i nuovi progetti PUC: disponibili 532 posti. Secondo fanpage.it

Comune di Napoli, tirocini da 600 euro al mese: come fare la domanda - Napoli, al via 860 tirocini retribuiti per l’inclusione sociale: 600 euro al mese per i candidati in difficoltà economica. Da webnapoli24.com