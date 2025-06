a montevarchi lo sportello diritto salute

A Montevarchi, il nuovo "Sportello Diritto Salute" si apre come un ponte tra cittadini e servizi sanitari, grazie a una collaborazione bipartisan con Cinigiano. Un'iniziativa concreta per tutelare il diritto alla salute, facilitando le segnalazioni di difficolt√† nelle prenotazioni e prestazioni ospedaliere. Questo strumento innovativo promette di rendere pi√Ļ accessibili i servizi sanitari, rafforzando la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario locale. Un passo importante verso un‚Äôassistenza pi√Ļ equa e trasparente.

Arezzo, 19 giugno 2025 – È ufficiale una nata collaborazione - bipartisan - tra il Comune di Montevarchi e quello di Cinigiano, in Maremma, al fine di tutelare il diritto alla salute. Obiettivo possibile grazie allo strumento dello "Sportello Diritto Salute", con cui i cittadini potranno segnalare eventuali difficoltà per richieste di prenotazioni e prestazioni ospedaliere, attraverso la mail dedicata e rivolta direttamente al rispettivo Sindaco. Questo strumento interviene quindi in caso di mancate risposte nei tempi di attesa previsti da Lea per visite, esami, ricoveri per intervento chirurgico, facendosi portavoce verso la Asl.