A Monreale la mostra evento Da Picasso a Warhol | la ceramica dei grandi artisti

Monreale (PA) – Dal 20 giugno all'8 dicembre 2025, la suggestiva Sala Novelli all'interno del Complesso Monumentale normanno Guglielmo II, sito riconosciuto come patrimonio Unesco, ospita la prestigiosa mostra "Da Picasso a Warhol. La ceramica dei grandi artisti", un evento imperdibile per gli appassionati d'arte e ceramica contemporanea. Organizzata dal Comune di Monreale, in collaborazione con Renaissance srl e con il patrocinio dell' Assemblea Regionale Siciliana, la mostra è curata da Vincenzo Sanfo e porta in Sicilia un'esposizione di respiro internazionale, dopo importanti tappe in Messico e negli Stati Uniti.