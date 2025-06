A Mogliano dalle 18 iniziano gli ottavi di finale del Trofeo Banca Generali Private di quarta

A Mogliano si accendono i riflettori: alle 18, prende il via l’emozionante fase degli ottavi del Trofeo Banca Generali Private di quarta categoria, con 120 talenti tra maschile e femminile pronti a sfidarsi. Sotto la direzione di Lucia Maffei, il torneo promette spettacolo, passione e grandi imprese. Seguiteci per scoprire chi avanzerà nel percorso verso la vittoria, in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

A Mogliano iniziano gli ottavi di finale del Trofeo Banca Generali Private Torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 120 players. Questo il programma diretto da Lucia Maffei. Alle 18.00 Agnese Furlanetto-Giulia Favaro, Pietro Pellegrini-Giorgio Furlanetto, Tommaso Zeggiato-Carlo Cochetto.

