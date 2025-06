A Milano si cercano case quasi esclusivamente sopra i 250mila euro

mercato immobiliare italiano. A Milano, tra opportunità e sfide, chi cerca casa deve essere pronto ad agire in fretta e con decisione, perché il settore si muove rapidamente e i prezzi continuano a salire. Se desideri entrare nel vivace mercato milanese, ora più che mai, bisogna conoscere bene le strategie vincenti per non perdere l’occasione.

Se è vero che il mercato immobiliare di Milano è il più florido, ma anche il meno accessibile, è altrettanto vero che la risposta dei milanesi è celere e pronta. Ai prezzi delle case stellari corrisponde una disponibilità di spesa delle famiglie piuttosto alta, se confrontata con il resto del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - A Milano si cercano case (quasi) esclusivamente sopra i 250mila euro

