A Milano non si vince da soli e servono toni diversi

Flick vince la Liga ma ricorda: «Sofferto a Milano, però ora felici» - Hans-Dieter Flick festeggia la sua prima vittoria in Liga con il Barcellona, ma non dimentica la sofferenza vissuta a Milano contro l'Inter.

Inzaghi è stanco. E non potrebbe essere altrimenti. Lo hanno trasformato in un bersaglio fisso: o vince tutto o non vale nulla. Due finali di Champions in quattro anni? Roba da niente, dicono. Come se portare una squadra italiana a quel livello fosse routine, co Vai su Facebook

Superlega, Milano vince un derby da record: 82 punti nel primo set col Monza! Bene Trento - La formazione di Giuliani vince il primo set poi subisce il ritorno degli ospiti che sfruttano la coppia Michieletto- Da gazzetta.it