A Milano l' evento finale del Progetto SEGIE

A Milano si avvicina l’appuntamento più atteso per l’economia sociale europea: l’evento finale del progetto Segie, nato con l’obiettivo di promuovere un’economia più inclusiva e sensibile alle questioni di genere. Frutto di una collaborazione internazionale tra ActionAid Italia, Empow'Her, Acube e Universidade Nova de Lisboa, questo progetto ha già compiuto passi importanti in Italia, Francia e Portogallo. Scopri come sta rivoluzionando il panorama sociale europeo e quali sfide ci attendono.

Milano, 18 giu. (askanews) - Dare una svolta all'economia sociale europea, facendo sì che diventi realmente inclusiva e sensibile alle questioni di genere. È con questo obiettivo che è nato il progetto Social Economy that reduces Gender Inequality in Europe. Nato dalla collaborazione fra ActionAid Italia, Empow'Her, Acube e Universidade Nova de Lisboa, il progetto si è sviluppato in Italia, Francia e Portogallo, coinvolgendo ricercatori, policy maker, imprese sociali e attivisti in un percorso di analisi, formazione e advocacy. L'obiettivo è stato quello di studiare il ruolo strategico delle imprese sociali nella promozione dell'inclusione di genere, partendo dai dati di uno studio condotto nel 2024 da Universidade Nova de Lisboa.

