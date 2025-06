A letto con Valentino nei boschi con Saint Laurent | le campagne di moda del momento

In un’estate calda come questa, le campagne di moda ci regalano un soffio di freschezza e fantasia. Valentino con la sua nuova serie spring 2026, ambientata tra boschi e letti, trasporta lo spettatore in un mondo onirico e seducente. E non sono da meno Saint Laurent e gli altri grandi marchi, pronti a catturare l’immaginazione con immagini che evadono dalla quotidianità. La moda si trasforma in un viaggio emozionale, e il nostro sguardo si perde tra sogno e realtà.

In questi giorni di afa estiva, ci pensano le nuove campagne dei brand a tirarci su di morale (e a farci evadere un po’ con la fantasia). Lo stilista Alessandro Michele ha appena presentato la campagna Valentino Spring 2026: oltre 130 scatti ambientati ..su un letto. Ma non è l’unica campagna virale del momento. Saint Laurent ha scelto Aaron Taylor-Johnson per la prossima collezione Uomo, Sarah Burton chiama a rapporto Kaia Gerber per Givenchy, mentre Kate Moss è l’icona “festivaliera” di Zara. La nuova campagna di Valentino. Per presentare la collezione PrimaveraEstate 2026 il direttore creativo Alessandro Michele ci porta in camera da letto, facendoci sbirciare modelli addormentati, abbracciati o sdraiati a mangiare ciliegie su una morbida trapunta rosa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A letto con Valentino, nei boschi con Saint Laurent: le campagne di moda del momento

