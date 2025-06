A Lanciano la presentazione del libro Contro il ‘Sionismo Reale’ di Pino Cabras

Sabato 21 giugno, Lanciano si prepara ad accogliere con entusiasmo la presentazione del nuovo libro di Pino Cabras, “Contro il ‘Sionismo Reale’”, un’analisi provocatoria e stimolante su temi di grande attualità. L’evento, che si terrà presso l’ex palestra Gym Live in contrada Santa Croce n° 160, promette di offrire spunti di riflessione approfonditi, coinvolgendo pubblico e esperti in un confronto acceso e costruttivo. Non mancate a questa occasione unica di dialogo e informazione.

Sabato 21 giugno presso l'ex palestra Gym Live, in contrada Santa Croce n° 160 a Lanciano, si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Pino Cabras, ex deputato e attuale responsabile per gli Esteri di Democrazia sovrana popolare (Dsp), dal titolo "Contro il 'Sionismo Reale'".

«CONTRO IL “SIONISMO REALE”» Incontri con l’autore Pino Cabras – Weekend in Abruzzo e Marche Sabato 21 giugno h 11:00 – TERAMO Comitato Quartiere San Berardo, via Tevere 1 h 18:00 – LANCIANO (CH) C.da Santa Croce 160 – pre Vai su Facebook

