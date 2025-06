A Guardiagrele arriva Raf in concerto il 27 luglio

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Guardiagrele! Il 27 luglio, la città si trasformerà nella cornice perfetta per un evento unico: il concerto di Raf nell’ambito del tour “Self Control 40th Anniversary”. Un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più iconici della carriera di uno dei cantautori italiani più amati. Non perdere questa serata speciale, dove musica e emozioni si fonderanno sotto il cielo stellato.

Sarà la città di Guardiagrele ad ospitare la tappa regionale del tour di Raf, dal titolo "Self Control 40th Anniversary". Il cantautore nei live di Self Control 40th Anniversary ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui "Sei La Più Bella Del.

