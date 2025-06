A Gragnano tutti i gusti del Festival del Panuozzo

A Gragnano, il festival del panuozzo trasforma le strade in un tripudio di sapori e allegria: undici varianti di questa irresistibile specialità cotta in strada, accompagnate da artisti di strada, DJ set e musica coinvolgente. Non mancherà uno spazio dedicato ai più piccoli, con laboratori creativi e divertenti pensati per farli sorridere e imparare. Un evento da vivere e ricordare, un vero tesoro gastronomico e culturale!

A Gragnano torna il “Festival del Panuozzo” - A Gragnano torna il Festival del Panuozzo, l'evento più gustoso dell'estate! Da domenica 22 a martedì 24 giugno, in via Quarantola, 11 produttori con forni a legna inviteranno i visitatori a immergersi in un viaggio di sapori autentici: dal classico pancetta alle varianti più creative.

