A Gioia del Colle il convegno sulla prevenzione e nuove terapie per il tumore al seno

appuntamento imperdibile dedicato alla lotta contro il tumore al seno. Un momento di confronto, informazione e speranza, che vede la partecipazione di esperti, volontari e comunità uniti nella promozione della prevenzione e delle nuove terapie. La sensibilizzazione è la chiave per salvare vite: non mancate a questo importante evento, perché insieme possiamo fare la differenza.

Il 36° Stormo Caccia, in collaborazione con l'associazione di volontariato "Noi ci rialziamo sempre! di Maria Di Giulio" e con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, organizza venerdì 27 giugno 2025 alle ore 17:00, presso l'aula magna dell'aeroporto militare di Gioia del Colle (BA), un.

