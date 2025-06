A Gaza oltre 65 morti in 24 ore | ancora spari sui palestinesi in attesa di aiuti L’Onu | Inorriditi

La crisi a Gaza si intensifica drammaticamente: in appena 24 ore, oltre 65 vittime tra cui donne e bambini, mentre i civili continuano a vivere sotto il fuoco incessante e in balia della paura. La comunità internazionale si mobilita, ma la situazione rimane critica e senza precedenti. La sofferenza dei palestinesi, intrappolati tra conflitti e mancanza di aiuti, ci chiama a riflettere e agire urgentemente. È giunto il momento di non restare indifferenti.

Mentre non si ferma la guerra tra Israele e Iran, a Gaza i palestinesi continuano a morire: nelle ultime 24 ore ci sono stati 69 morti e 221 feriti. Lo rende noto il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Anche chi chiede aiuti umanitari rischia di essere ucciso. Giovedì mattina le forze israeliane hanno ucciso almeno 18 persone, 15 delle quali in attesa di ricevere aiuti nel centro della Striscia, dove proseguono le operazioni dell’Idf. Lo conferma l’agenzia di informazione palestinese Wafa, secondo cui nella zona di Wadi Gaza, a nord di Nuseirat, si contano circa un centinaio di feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Gaza oltre 65 morti in 24 ore: ancora spari sui palestinesi in attesa di aiuti. L’Onu: “Inorriditi”

