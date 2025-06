A Gatteo e Fiumicino torna Estate al chiar di luna la rassegna di spettacoli per tutta la famiglia

Prepara la tua estate all'insegna di divertimento e magia! A Gatteo e Fiumicino torna “Estate al chiar di luna”, la rassegna gratuita di spettacoli pensata per tutta la famiglia. Tra risate, stupore e momenti indimenticabili, questo evento promette di rendere le serate estive magiche e coinvolgenti. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna dell’allegria e della scoperta: ecco gli appuntamenti da non lasciarti sfuggire!

Prende il via da Fiumicino venerdì 20 giugno “Estate al chiar di luna”, la rassegna gratuita di spettacoli per famiglie promossa dal Comune di Gatteo che offrirà, tra Gatteo capoluogo e Fiumicino, 9 appuntamenti per bambini e non solo, con maghi, giocolieri, burattini, giullari, narratori e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Gatteo e Fiumicino torna "Estate al chiar di luna", la rassegna di spettacoli per tutta la famiglia

