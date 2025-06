A fuoco il sottotetto di un’abitazione a Francavilla al Mare

Un incendio improvviso ha colpito questa mattina a Francavilla al Mare, minacciando la tranquillità della comunità. Il sottotetto di un’abitazione in via della Rinascita è andato a fuoco, mettendo in allarme residenti e vigili del fuoco. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza e dell’intervento tempestivo. La vicenda evidenzia come la sicurezza sia una priorità da non sottovalutare.

