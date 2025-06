A Francenigo si celebra il solstizio d' estate con il primo Concerto all' alba

A Francenigo si apre un nuovo capitolo di magia e tradizione: il primo Concerto all'Alba, un'esperienza unica per celebrare il Solstizio d'Estate. Organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia, questo evento al River Park promette di regalare momenti indimenticabili all’alba del 21 giugno. Preparatevi a vivere questa straordinaria esperienza, dove musica e natura si fondono in un risveglio di emozioni e speranza. Vi aspettiamo per condividere insieme questa meravigliosa alba!

In occasione del Solstizio d’Estate l’amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia di Francenigo organizza il primo Concerto all'alba sabato 21 giugno alle ore 5. Teatro dell’evento il River Park (parco retrostante la Chiesa parrocchiale di Francenigo) per vivere insieme la magia. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - A Francenigo si celebra il solstizio d'estate con il primo "Concerto all'alba"

In questa notizia si parla di: francenigo - solstizio - estate - primo

A Francenigo si celebra il solstizio d'estate con il primo Concerto all'alba; Un “Concerto all’alba” per il Solstizio d’Estate: appuntamento sabato 21 giugno; Concerto all’Alba.

Solstizio d’estate 2025, il giorno più lungo dell’anno: quando scatta l'estate astronomica - Alle 4:42 del mattino di sabato 21 giugno 2025, scatterà ufficialmente l’estate astronomica nell’emisfero nord. Lo riporta baritoday.it

Previsioni meteo, weekend del solstizio d’estate con l’anticiclone, ma occhio ai temporali - 33°C, con picchi più alti in Toscana e sul versante ligure e tirrenico ... Come scrive repubblica.it