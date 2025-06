A Deliceto 10 team creativi da tutta Italia | sono i finalisti del DeliceTour Award

a deliceto 10 team creativi da tutta Italia sono i finalisti del delicetour award. Da Nord a Sud, i migliori talenti si sfideranno sabato 21 giugno a Deliceto, portando idee innovative per valorizzare e sviluppare il cuore di questo suggestivo borgo. L’iniziativa è un’occasione unica per trasformare la passione e l’ingegno in un impulso concreto al futuro del territorio, contribuendo a renderlo un esempio di creatività e sviluppo sostenibile.

Da tutta Italia, arriveranno a Deliceto sabato 21 giugno. Sono i 10 team finalisti del "DeliceTour Award" (www.delicetour.com), il concorso di idee rivolto a creativi ed esperti delle nuove tecnologie chiamati a produrre e proporre un progetto innovativo per lo sviluppo del borgo.

